DAZN: «Amareggiati per il disservizio. Offriremo indennizzi»

DAZN ha diramato un comunicato ufficiale in merito al disservizio odierno durante Inter-Cagliari e Verona-Lazio

DAZN ha diramato un comunicato ufficiale in merito al disservizio odierno durante Inter-Cagliari e Verona-Lazio.

«Siamo molto amareggiati per quanto accaduto oggi sulla nostra piattaforma. Siamo assolutamente consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti di tutti i tifosi e dell’intero mondo dello sport. Come comunicato in precedenza, stiamo indagando il problema originato dal nostro partner Comcast Technology Solutions (CTS), che ha avuto un impatto su DAZN e su altri broadcaster europei. Malgrado il problema si sia ora risolto, consapevoli dell’effetto che questa situazione ha avuto soprattutto sui tifosi, offriremo opportuni indennizzi, che saranno comunicati nei prossimi giorni, a coloro che hanno riscontrato anomalie durante le partite del pomeriggio».