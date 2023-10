David Milan, è lui il grande obiettivo! Pronto un nuovo tentativo in estate

Jonathan David è il grande sogno del Milan per il proprio attacco: i rossoneri preparano un nuovo assalto per la sessione estiva

Il Milan ha un solo grande obiettivo per il proprio attacco: si tratta di Jonathan David. L’ultimo tentativo fatto dai rossoneri non era andato a buon fine per via dell’alta richiesta fatta dal Lille di 60 milioni di euro.

Come riferisce Sport Mediaset, però, il club rossonero sarebbe pronto a tornare all’assalto in estate, provando ad abbassare il prezzo considerando che il contratto del calciatore è in scadenza nel 2025. La cifra che potrebbe bastare a convincere i francesi può essere sui 30 e i 35 milioni.