Danimarca Svizzera, le formazioni UFFICIALI: la scelta su Kjaer e Okafor

Danimarca Svizzera, le formazioni UFFICIALI: la scelta sui due giocatori del Milan, Kjaer e Okafor per il match amichevole

Alle 20 andrà in scena il match tra Danimarca e Svizzera in cui si sfideranno due rossoneri: stiamo parlando di Simon Kjaer e Noah Okafor.

STARTOPSTILLING 🇩🇰



Kasper Hjulmand har valgt de 11 spillere, der er med fra start, når der fløjtes i gang til årets første landskamp i Parken.



GOD KAMP 🇩🇰



— Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) March 23, 2024

Entrambi i due giocatori del Milan figurano tra i titolari del match: occasione per mettere ulteriori minuti sulle gambe in vista del rush finale tra campionato ed Europa League e per sfidarsi tra compagni che giocano nella stessa squadra.