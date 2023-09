Danilo sicuro: «Allegri è allo stesso livello di Guardiola. Su Bonucci ho un pensiero chiaro»

Danilo, capitano della Juve, ha parlato così degli ex Milan Allegri e Bonucci. Queste le sue dichiarazioni

Intervistato dal Corriere dello Sport, il capitano della Juventus Danilo ha parlato anche degli ex Milan Massimiliano Allegri e Leonardo Bonucci.

ALLENATORI – A Pirlo farei scalare qualche posizione. Con lui ho vissuto una stagione formativa, per me è stato molto importante. Mi ha fatto crescere dandoli un ruolo che era tanti ruoli e insegnandomi a trovare sempre la posizione giusta in rapporto ai vari momenti della partita. Guardiola e Max, per me, sono primi a pari punti.

CASO BONUCCI – Solo casualità, non si possono fare paragoni. Sono storie, caratteri e realtà differenti. Io… Io voglio che la decisione di smettere sia mia e soltanto mia, spero di poterlo fare tanto con il club quanto con la Nazionale. So che nel calcio possono intervenire altri fattori, gli imprevisti, ma so anche che farò il possibile per avere il pieno controllo di quel momento, anticipandolo.

