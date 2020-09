Daniel Maldini: «Il settore giovanile lavora bene, poi sta a noi»

Intervistato da Milan TV al termine della gara vinta dal Milan contro il Monza, Daniel Maldini, autore della sua prima rete a San Siro, ha così parlato dell’emozione provata: «Anche senza pubblico giocare a San Siro è davvero bello. Poi il gol ha impreziosito il tutto. Il settore giovanile lavora bene, porta i giovani meritevoli in prima squadra, poi sta a noi dare il massimo».

SU IBRAHIMOVIC – «E’ bravissimo in campo, aiuta, parla sempre, anche se urla ti sa guidare. E’ merito suo e della squadra che le cose vadano bene, possiamo migliorare tutti grazie a Ibra».

His first senior goal, at San Siro: Daniel Maldini reflected on his special night 🔝

Il primo gol in Prima Squadra, a San Siro. La serata di #MilanMonza è di quelle da ricordare 🔴⚫#WeTheReady #SempreMilan pic.twitter.com/XdiY3xteR1

