D’Amico Milan, clamorosa indiscrezione! Smentite tutte le voci, scenario da non credere

D’Amico Milan, arriva la clamorosa indiscrezione: Atalanta pronta a liberarlo al termine della stagione in virtù degli ottimi rapporti coi rossoneri

Come riportato dal Corriere della Sera, c’è una clamorosa indiscrezione relativamente al prossimo direttore sportivo del Milan e in particolare alla figura di Tony D’Amico. A discapito delle indiscrezioni degli ultimi giorni che parlavano di un’Atalanta irritata per il tentativo del Milan, in realtà i bergamaschi, in virtù degli ottimi rapporti coi rossoneri, sarebbero pronti a liberarlo al termine della stagione senza pagare una penale.

L’affare potrebbe andare così in porto tramite una agevolazione futura da parte del Milan su un eventuale trattativa di mercato. Saranno giorni molto caldi.