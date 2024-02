Damiani promuove Pioli: «Ha lavorato bene, alcune scelte fatte dal Milan sul mercato...»

Il noto agente di calciomercato, Oscar Damiani, ha commentato alcune mosse del Milan e le voci sul futuro di Pioli

Intervistato da TMW, l’operatore di mercato Oscar Damiani ha fatto un breve punto della situazione sul Milan e sul futuro di Stefano Pioli, commentando le voci su un suo possibile esonero ed alcune mosse fatte dai rossoneri sul fronte calciomercato.

PAROLE – «Pioli ha lavorato bene. Ovviamente arriva un momento in cui non si riesce ad incidere più come prima. Certe scelte di mercato non mio hanno entusiasmato».