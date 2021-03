Dalot verso l’addio a fine stagione, il Milan pensa ad una soluzione

Dalot verso l’addio a fine stagione. Il numero 5 rossonero non avrebbe convinto a pieno la dirigenza, che ha in mente…

Se il futuro di Meité e Diaz resta un rebus, quello di Dalot parrebbe praticamente certo. L’addio al termine di questa stagione 2020/2021 sarebbe più una cosa scontata, visto che il giocatore non avrebbe convinto a pieno la dirigenza di Via Aldo Rossi.

Inoltre, nello stesso ruolo occupato dal terzino in prestito dal Manchester Utd, vi sarebbero Calabria e Kalulu, pezzi decisamente pregiati. Nel frattempo Pioli, in vista della prossima annata, potrebbe spingere Saelemaekers ad arretrare il suo raggio d’azione, dunque non più come ala destra.