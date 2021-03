Dalot sul futuro: «Ecco su cosa voglio concentrarmi adesso»

Il terzino rossonero Diogo Dalot ha parlato della situazione, del periodo e dell’avventura che sta vivendo con la maglia del Milan

Diogo Dalot ha rilasciato un’intervista ai microfoni di del quotidiano portoghese Ojogo. Queste le sue dichiarazioni sul futuro:

«Non è il momento di prendere una decisione, voglio concentrarmi sul Milan per essere in forma e in grado di aiutare la squadra fino alla fine della stagione. Poi vedremo quello che è meglio per tutte le parti. Per ora voglio solo pensare a fare bene per questo club che mi ha fatto ritrovare la costanza che cercavo. La cosa più importante è che in questa stagione sono sempre stato disponibile, fisicamente sono sempre stato presente in ogni partita. Questo è un punto importante per me che mi dà molta motivazione. Questo è il messaggio che voglio trasmettere a qualsiasi club in cui mi trovo: io sono sempre disponibile, per ogni partita».