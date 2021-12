Dalma Maradona su Milan-Napoli: «Ricordo ancora le parole di papà»

La figlia di Diego Armando Maradona, Dalma, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del documentario e della sfida Napoli-Milan

Dalma Maradona, la figlia di Diego, è a Napoli per girare una docu-fiction sul papà. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport:

DOCUMENTARIO – «Questa docu-fiction nasce da un lavoro teatrale in cui raccontavo mio papà, più del campione. Ed è questo il lato che voglio sviluppare, anche se essere qui a Napoli è impressionante provare da vicino le manifestazioni d’affetto dei tifosi verso di lui. Un amore che mi avvolge in questi giorni.»

MILAN-NAPOLI – «Ricordo anche i commenti di papà e l’importanza che dava a quelle vittorie. Spero che anche adesso possa essere una sfida valida per lo scudetto. Tifo Napoli, non potrebbe essere altrimenti. Venendo qui poi sto capendo tante cose e per ricambiare l’affetto dei tifosi posso solo dire: ‘Forza Napoli! Batti il Milan.’»