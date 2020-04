Dall’Argentina, è derby con l’Inter per il sostituto di Donnarumma al Milan

La Radio argentina parla già di derby di calciomercato per il portiere che dovrebbe sostituire Donnarumma al Milan

Il Milan potrebbe dover battere la concorrenza dell’Inter per il portiere dell’Udinese Juan Musso, il prescelto per sostituire Donnarumma in rossonero. A renderlo noto è la radio argentina Racing Es Rock che sul proprio account Twitter pubblica il seguente messaggio:

«All’interesse dell’Inter per Juan Musso si aggiunge quello del Milan. I rossoneri hanno in lista l’ex Racing in caso di vendita di Gianluigi Donnarumma. L’Udinese lo valuta 30 milioni di euro».