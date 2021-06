Dalla Germania – Milan, contatti per Kalajdzic: la richiesta dello Stoccarda

Il Milan vuole fare più di un intervento in attacco: contatti in corso per la giovane punta dello Stoccarda Sasa Kalajdzic

Non si fermano a Olivier Giroud le mire rossonere per rinforzare il reparto offensivo. Il Milan infatti ha intenzione di intervenire con mano pesante sul reparto e vorrebbe portare un altro attaccante a disposizione di mister Pioli. Un profilo giovane da affiancare a Ibrahimovic e il centravanti ex Arsenal.

Secondo quanto riportato da Kicker, il Diavolo sarebbe uno dei club più interessati a Sasa Kalajdzic, attaccante dello Stoccarda e autore di 16 gol in 33 partite nell’ultima stagione in Bundesliga. La dirigenza del Diavolo avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore. Il club tedesco però non scende sotto la richiesta di 25 milioni di euro.