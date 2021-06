Dalla Francia – Donnarumma Psg: non c’è ancora un accordo

Gigio Donnarumma non sarà più un giocatore del Milan: il talento classe ’99 però non ha ancora l’accordo con il Psg

Non ha ancora preso una piega definitiva il destino di Gigio Donnarumma: se infatti è certo che il portiere classe 1999, a partire dal 30 giugno, non sarà più un giocatore del Milan, non è ancora definita la sua nuova meta.

Come riportato giornalista francese di RMC Sport Loic Tanzi, non c’è ancora un accordo definitivo tra il portiere della Nazionale e il club parigino, che sta continuando a lavorare per provare a rinforzare il ruolo dell’estremo difensore ma non ha raggiunto l’intesa totale con Donnarumma.