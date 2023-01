Cucciari: «De Ketelaere ha talento, ma va aspettato». Il mister così sul belga e sulle difficoltà mostrate dalla squadra rossonera

Mister Alessandro Cucciari a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Milan e soprattutto di De Ketelaere.

DE KETELAERE – «Per il Milan è stato un investimento importante e non sempre portano ad un risultato straordinario. Ha talento, capacità, va aspettato. O lo dai via e butti tutto quello che hai investito o aspetti e lo fai crescere. Il Milan non può permettersi esperimenti oggi, o lo fai giocare con una certa costanza o meglio darlo in prestito. Tonali all’inizio fece molta fatica. Abbiamo sempre esaltato Maldini, Massara e Pioli, credo che servirebbe cautela perché hanno visto qualcosa in questo ragazzo, che per un motivo non riesce ad esprimersi. Gli serve tempo. L’investimento va tutelato».

LE DIFFICOLTA’ DI MILAN E INTER – «I periodi di stanca capitano. Anche tre anni fa ebbe un periodo brutto, riprendendosi nel finale. Lo scorso anno ha vinto meritatamente, ma l’Inter gli ha dato una grossa mano. Veder giocare l’Inter contro il Parma e arrancare mi preoccupa di più però».