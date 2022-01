Cucchi: «Bilancio del lavoro di Pioli positivo, sul mercato...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Riccardo Cucchi intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sul Milan e il mercato rossonero. Le parole

Riccardo Cucchi intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sul Milan e il mercato rossonero. Le parole:

MERCATO – «Arrivo difensore necessario, nel centrale difensivo in questo momento c’è un punto debole in un Milan tutt’altro che debole e che farà bene fino alla fine. Indubbiamente un rinforzamento del reparto centrale difensivo non potrebbe fare che bene».

PIOLI – «Il bilancio del lavoro di Pioli non può che essere positivo ha confermato di avere in pugno la squadra, di averla trasformata, di averle dato la mentalità. Mi è piaciuto questo Milan e ha un grande margine di crescita, penso soprattutto a Leao, quindi se verrà rinforzata come il mercato suggerisce anche la difesa centrale il Milan potrà dire molto e stare vicino all’Inter fino alla fine»