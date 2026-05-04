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Cruciani svela: «Forti intensioni interne al Milan tra Tare e gli altri dirigenti». E Zazzaroni fa i nomi
Cruciani, noto giornalista, ha confermato i difficili rapporti interni al Milan tra Tare e gli altri dirigenti rossoneri. E Zazzaroni rincara la dose
Il clima in casa rossonera si fa sempre più rovente, non solo per i risultati sul campo, ma anche per le forti tensioni che starebbero emergendo ai vertici del club. Durante l’ultima puntata del Numer1 Podcast, è emerso un quadro di profonda instabilità nell’organigramma di via Aldo Rossi, con visioni divergenti che rischiano di compromettere la programmazione futura.
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Cruciani il Milan e il muro contro muro: i protagonisti della crisi
Le rivelazioni emerse nel corso della trasmissione delineano una spaccatura netta tra le diverse anime della dirigenza:
- L’indiscrezione di Cruciani: Giuseppe Cruciani ha parlato apertamente di una frattura evidente all’interno della società milanista.
- Lo scontro con Tare: Secondo il giornalista, il Direttore Sportivo Igli Tare sarebbe al centro di un forte dissenso con altri esponenti di spicco del management.
- I nomi di Zazzaroni: Ivan Zazzaroni ha completato il quadro, indicando esplicitamente in Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada le controparti in conflitto con l’ex dirigente della Lazio.
- Riflessi sul mercato: Questa tensione interna spiegherebbe i continui summit e i colloqui necessari per tentare di allineare lo staff tecnico e la dirigenza in vista della prossima stagione.
- Stabilità a rischio: Le parole dei due giornalisti rafforzano i dubbi già espressi da altri addetti ai lavori, come Riccardo Trevisani, sulla possibilità che l’attuale assetto societario rimanga immutato nel prossimo futuro.