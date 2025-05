Cruciani durissimo nel commento sul Milan: ecco le sue dichiarazioni

Cruciani non le manda a dire sul Milan: «I tifosi stanno chiedendo qualche testa, questa cosa non è possibile!». Le ultimissime sui rossoneri

Intervenuto al Podcast Aria Fritta, Giuseppe Cruciani, noto giornalista, ha parlato così del Milan:

PAROLE – «In queste ore che cosa chiedono i tifosi del Milan? Chiedono che cadano delle teste. E’ brutto dirlo ovviamente, ma dopo una stagione in cui non sei mai stao competitivo in campionato, nemmeno in lizza per la Champions League, hai perso la finale di Coppa Italia contro il Bologna, giustamente i milanisti chiedono che cada qualche testa. E non è sbagliato».