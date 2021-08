Cristiano Ronaldo si offre al Manchester City. Guardiola dice no

Cristiano Ronaldo si è offerto al Manchester City ma dall’Inghilterra è arrivato il no di Guardiola. La spiegazione

Cristiano Ronaldo si è offerto al Manchester City ma l’attaccante portoghese ha ricevuto un no da Pep Guardiola. Nonostante il lungo post sui profili social in cui il calciatore diceva che le voci di mercato sul suo conto fossero solo chiacchiere, è arrivata la conferma dell’indiscrezione da Sky Sports in Inghilterra.

Guardiola non ha voluto il numero 7 della Juventus perché sarebbe concentrato su un unico obiettivo: Harry Kane.

