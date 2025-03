Criscitiello, stoccata al Milan: «Questo è inspiegabile»

Condividi via email

Criscitiello, nel suo editoriale su Sportitalia, ha parlato della scelta del Milan di non affondare su Conte nella scorsa estate

Michele Criscitiello nel corso del suo editoriale su Sportitalia ha parlato della possibilità di vedere lontano da Napoli mister Antonio Conte. Per lui sirene da Milan e Juventus, sirene inspiegabilmente non accese in estate.

LE SUE PAROLE – «Sente le sirene da Milano e Torino, sirene che inspiegabilmente non si sono accese in estate. Conte si è innamorato di Napoli, ma con De Laurentiis il feeling è ai minimi termini, in estate sarà una bella battaglia».