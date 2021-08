Michele Criscitiello, nel suo editoriale redatto per Tuttomercatoweb, ha espresso un parere riguardo un acquisto perfetto per il Milan

«La colpa del Milan è quella di non aver acquistato De Paul. Un Milan che tornava in Champions League e per come gioca Pioli, 4-2-3-1, avrebbe avuto bisogno dell’argentino a cifre accessibili. L’atletico l’ha pagato 35 milioni di euro, non 200, e nessuno in Italia ha anticipato Simeone».

Questo il pensiero di Michele Criscitiello su un editoriale redatto per Tuttomercatoweb, riguardo un acquisto che si sarebbe rivelato perfetto per la sostituzione di Calhanoglu, accasatosi nell’altra sponda del Naviglio.