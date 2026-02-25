Connect with us

News

Cremonese Milan, la situazioni infortuni dei grigiorossi è critica: contro il Milan Nicola rinuncerà ad un big

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

1 ora ago

on

By

Nicola

Cremonese Milan, situazione delicata sul fronte infortuni per i grigiorossi. Indisponibile in difesa un big, Nicola rinuncerà anche a Floriani. Le ultime

La Cremonese si prepara ad affrontare il Milan domenica 1° marzo alle 12:30 allo Stadio Zini, nella sfida valida per la 27ª giornata di Serie A. I rossoneri, reduci dalla sconfitta interna contro il Parma, sono chiamati a reagire per mantenere vive le loro ambizioni in campionato, mentre la Cremonese di Nicola, che non vince da 12 partite, proverà a fare lo sgambetto al Diavolo, cercando di ripetere l’impresa dell’andata.

Le condizioni di Baschirotto e Floriani Mussolini

Secondo quanto riportato da Cremonasport, la Cremonese dovrà fare a meno di Federico Baschirotto per la sfida contro il Milan. Il difensore, autore del gol del momentaneo 1-0 nella sfida di San Siro, sta ancora recuperando da un problema muscolare alla coscia e ha saltato anche la trasferta contro la Roma. Lo staff medico ha deciso di non forzare i tempi di recupero, e quindi il giocatore non sarà disponibile per la gara di domenica.

La situazione di Floriani Mussolini è invece un po’ diversa. Il giovane esterno italiano del 2003 sta lavorando per smaltire un affaticamento muscolare. Al momento, la sua presenza contro il Milan è ancora in dubbio e si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni per comprendere meglio le tempistiche del suo ritorno in campo.

Milan in cerca di riscatto, Cremonese senza vittorie da 12 giornate

La Cremonese arriverà a questa sfida in cerca di punti cruciali per la salvezza, mentre il Milan vorrà risollevarsi dalla sconfitta contro il Parma e non perdere terreno nella corsa per un posto in Champions League. Il match si preannuncia cruciale per entrambe le squadre, con la Cremonese determinata a fare risultato contro un Milan in cerca di riscatto.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Kean Kean
Ultimissime Milan4 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Si punta a un nuovo attaccante. Sul taccuino il nome di Kean ma non solo…

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO4 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×