Cremonese Milan, la situazioni infortuni dei grigiorossi è critica: contro il Milan Nicola rinuncerà ad un big

Cremonese Milan, situazione delicata sul fronte infortuni per i grigiorossi. Indisponibile in difesa un big, Nicola rinuncerà anche a Floriani. Le ultime

La Cremonese si prepara ad affrontare il Milan domenica 1° marzo alle 12:30 allo Stadio Zini, nella sfida valida per la 27ª giornata di Serie A. I rossoneri, reduci dalla sconfitta interna contro il Parma, sono chiamati a reagire per mantenere vive le loro ambizioni in campionato, mentre la Cremonese di Nicola, che non vince da 12 partite, proverà a fare lo sgambetto al Diavolo, cercando di ripetere l’impresa dell’andata.

Le condizioni di Baschirotto e Floriani Mussolini

Secondo quanto riportato da Cremonasport, la Cremonese dovrà fare a meno di Federico Baschirotto per la sfida contro il Milan. Il difensore, autore del gol del momentaneo 1-0 nella sfida di San Siro, sta ancora recuperando da un problema muscolare alla coscia e ha saltato anche la trasferta contro la Roma. Lo staff medico ha deciso di non forzare i tempi di recupero, e quindi il giocatore non sarà disponibile per la gara di domenica.

La situazione di Floriani Mussolini è invece un po’ diversa. Il giovane esterno italiano del 2003 sta lavorando per smaltire un affaticamento muscolare. Al momento, la sua presenza contro il Milan è ancora in dubbio e si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni per comprendere meglio le tempistiche del suo ritorno in campo.

Milan in cerca di riscatto, Cremonese senza vittorie da 12 giornate

La Cremonese arriverà a questa sfida in cerca di punti cruciali per la salvezza, mentre il Milan vorrà risollevarsi dalla sconfitta contro il Parma e non perdere terreno nella corsa per un posto in Champions League. Il match si preannuncia cruciale per entrambe le squadre, con la Cremonese determinata a fare risultato contro un Milan in cerca di riscatto.

