Connect with us

News

Arbitro Cremonese Milan: designato il fischietto del match

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

4 ore ago

on

By

arbitro

Arbitro Cremonese Milan, toccherà a Massa dirigere la sfida in programma domenica alle 12:30. La designazione completa

Il Milan si prepara alla delicata trasferta dello stadio Zini, dove domenica alle 12.30 cercherà di riscattare i recenti passi falsi contro Como e Parma. Per l’occasione, la Lega Serie A ha affidato la direzione dell’incontro a Davide Massa. Il fischietto ligure avrà il compito di gestire una sfida fondamentale per la rincorsa dei rossoneri, che devono assolutamente vincere per non perdere ulteriore contatto dall’Inter di Cristian Chivu, attualmente distante dieci lunghezze.

A supportare Massa ci sarà una squadra arbitrale di grande esperienza: gli assistenti saranno Meli e Alassio, con Ayroldi nelle vesti di quarto ufficiale. La gestione tecnologica sarà affidata a Guida al VAR, coadiuvato da Maggioni come AVAR. Una designazione di alto profilo per una gara che Massimiliano Allegri ha già definito cruciale per blindare il secondo posto e ritrovare la fiducia in vista del fitto calendario di marzo.

Arbitro Cremonese Milan, Allegri e il fattore arbitro: concentrazione massima allo Zini

Per il tecnico rossonero, la presenza di Massa in campo è garanzia di una direzione esperta, ma richiederà ai suoi giocatori una prestazione pulita e priva di cali di tensione. Con le assenze pesanti e il possibile inserimento di novità tattiche come il doppio play Jashari-Modric, il Milan non può permettersi distrazioni disciplinari. La squadra deve rispondere sul campo alle critiche.

La sfida della domenica mattina è storicamente insidiosa, e la Cremonese cercherà di sfruttare ogni minima indecisione dei rossoneri. Allegri si aspetta una risposta forte dai suoi, sperando che il controllo di Gimenez e il recupero di Gabbia possano restituire certezze a un gruppo apparso stanco. Sotto la direzione di Massa, il Milan proverà a invertire il trend negativo delle ultime due settimane per presentarsi al derby dell’8 marzo con rinnovate ambizioni.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan4 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: Tare e la lista dei profili per trovare il nuovo attaccante rossonero

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO4 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×