Arbitro Cremonese Milan: designato il fischietto del match

Arbitro Cremonese Milan, toccherà a Massa dirigere la sfida in programma domenica alle 12:30. La designazione completa

Il Milan si prepara alla delicata trasferta dello stadio Zini, dove domenica alle 12.30 cercherà di riscattare i recenti passi falsi contro Como e Parma. Per l’occasione, la Lega Serie A ha affidato la direzione dell’incontro a Davide Massa. Il fischietto ligure avrà il compito di gestire una sfida fondamentale per la rincorsa dei rossoneri, che devono assolutamente vincere per non perdere ulteriore contatto dall’Inter di Cristian Chivu, attualmente distante dieci lunghezze.

A supportare Massa ci sarà una squadra arbitrale di grande esperienza: gli assistenti saranno Meli e Alassio, con Ayroldi nelle vesti di quarto ufficiale. La gestione tecnologica sarà affidata a Guida al VAR, coadiuvato da Maggioni come AVAR. Una designazione di alto profilo per una gara che Massimiliano Allegri ha già definito cruciale per blindare il secondo posto e ritrovare la fiducia in vista del fitto calendario di marzo.

Arbitro Cremonese Milan, Allegri e il fattore arbitro: concentrazione massima allo Zini

Per il tecnico rossonero, la presenza di Massa in campo è garanzia di una direzione esperta, ma richiederà ai suoi giocatori una prestazione pulita e priva di cali di tensione. Con le assenze pesanti e il possibile inserimento di novità tattiche come il doppio play Jashari-Modric, il Milan non può permettersi distrazioni disciplinari. La squadra deve rispondere sul campo alle critiche.

La sfida della domenica mattina è storicamente insidiosa, e la Cremonese cercherà di sfruttare ogni minima indecisione dei rossoneri. Allegri si aspetta una risposta forte dai suoi, sperando che il controllo di Gimenez e il recupero di Gabbia possano restituire certezze a un gruppo apparso stanco. Sotto la direzione di Massa, il Milan proverà a invertire il trend negativo delle ultime due settimane per presentarsi al derby dell’8 marzo con rinnovate ambizioni.