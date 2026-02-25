Calendario Milan, tutti gli impegni dei rossoneri fino a Pasqua: sono ben tre i big match…

Calendario Milan, ecco tutti gli impegni dei rossoneri di Allegri fino a Pasqua: quanti big match attendono

È una settimana complicata in casa Milan. Il deludente pareggio contro il Como e la successiva sconfitta contro il Parma hanno frenato la corsa dei ragazzi di Massimiliano Allegri, facendo scivolare il club a -10 dai rivali dell’Inter guidati da Cristian Chivu. Con lo scudetto che sembra allontanarsi, l’obiettivo prioritario diventa ora la difesa del secondo posto e la gestione di un calendario che non concede tregua. Il Corriere dello Sport sottolinea come non ci sia tempo per i rimpianti: il Diavolo deve rialzarsi immediatamente.

Il percorso di risalita inizierà questa domenica nella trasferta contro la Cremonese, dove Allegri spera di recuperare pedine fondamentali come Gabbia e Gimenez. Sarà un test cruciale per ritrovare fiducia e morale prima di affrontare una serie di sfide ad altissima tensione che segneranno il destino della stagione rossonera. La pressione è massima, ma la società chiede una reazione d’orgoglio per onorare la maglia e blindare la qualificazione alla prossima Champions League.

Calendario Milan, derby, Lazio e Napoli: il calendario non fa sconti

La vera prova del nove arriverà subito dopo la sfida con i grigiorossi. Il calendario mette infatti di fronte ad Allegri una vera e propria scalata: spicca su tutto il derby contro l’Inter dell’8 marzo, una partita che «potrebbe riaprire o chiudere definitivamente ogni discorso». A seguire, il Milan volerà a Roma per affrontare la Lazio, prima di ospitare a San Siro il Torino nel weekend del 21-22 marzo.

A chiudere questa cinquina infernale sarà la trasferta di Napoli nella settimana di Pasqua. Cinque partite in cui il Milan si gioca gran parte della credibilità stagionale. Massimiliano Allegri è chiamato a trovare nuove soluzioni tattiche, come l’inserimento del doppio play Jashari-Modric, per ridare fluidità a una manovra apparsa spenta nelle ultime uscite. La rincorsa ricomincia ora: ogni punto peserà come un macigno nella lotta per le posizioni di vertice.