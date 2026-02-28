Cremonese Milan, maledizione Zini? I rossoneri non vincono in casa dei grigiorossi da quel match! Il dato sui precedenti a Cremona della squadra di Allegri

Il Milan si prepara ad affrontare la Cremonese allo Zini per l’11° incontro ufficiale tra le due squadre, un match che si preannuncia fondamentale per la corsa ai vertici della Serie A. Come riportato dal sito ufficiale della Lega Calcio Serie A, ci sono alcuni dati storici interessanti riguardo ai precedenti.

I precedenti ufficiali a Cremona

Nei 10 incontri ufficiali a Cremona, il Milan ha avuto un bilancio positivo ma non dominante, con 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. L’ultimo successo dei rossoneri allo Zini risale al 1993/94, quando il Milan si impose con un 0-2 in Serie A. Da quel momento, la squadra rossonera non è più riuscita a segnare a Cremona nelle ultime 3 uscite, con un digiuno di 340 minuti. L’ultima rete rossonera a Cremona fu firmata da Marco Simone al 20′ di Cremonese-Milan 0-2 nel settembre del 1993.

Il confronto tra gli allenatori: Nicola vs Allegri

Un altro dato interessante riguarda il confronto tra i due allenatori. Davide Nicola e Massimiliano Allegri si incontrano per l’11° volta in carriera: nei 10 precedenti, il bilancio vede il Milan di Allegri nettamente avanti con 6 vittorie, 1 sconfitta e 3 pareggi. Le squadre di Allegri sono sempre andate a segno, con un totale di 23 gol segnati nelle sfide contro le squadre di Nicola.

Cremonese-Milan: un match ricco di storia e statistiche da seguire

Questa sfida tra Cremonese e Milan si inserisce in un contesto ricco di statistiche e precedenti significativi. La squadra di Allegri cercherà di interrompere il digiuno di gol a Cremona, mentre Nicola cercherà di dare continuità ai suoi buoni risultati contro i rossoneri.

