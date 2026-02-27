Cremonese Milan, arbitra Massa: un solo precedente in questa stagione con i rossoneri. Segui le ultimissime

In vista del prossimo cruciale impegno di campionato che vedrà il Milan impegnato sul campo della Cremonese, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali. Per questa delicata sfida salvezza, fondamentale per il percorso dei rossoneri sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, è stato scelto un fischietto di grande esperienza.

I dettagli della squadra arbitrale

L’arbitro designato per dirigere Cremonese-Milan è Davide Massa della sezione di Imperia. Il fischietto ligure sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio, mentre il ruolo di IV uomo sarà ricoperto da Ayroldi.

Per quanto riguarda la tecnologia a supporto, la responsabilità della cabina VAR è stata affidata a Guida, assistito da Maggioni nel ruolo di AVAR. Una squadra arbitrale di alto livello per garantire la massima regolarità in un match che si preannuncia intenso e ricco di spunti tattici.

I precedenti di Massa con il Diavolo

Il rapporto tra Davide Massa e il Milan in questa stagione sportiva conta un solo precedente, risalente allo scorso 11 gennaio 2026. In quella occasione, Massa ha diretto la difficile trasferta dei rossoneri allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina, terminata con un pareggio per 1-1.

Analizzando lo storico complessivo, il bilancio dei precedenti con il direttore di gara di Imperia è piuttosto equilibrato. In carriera, Massa ha arbitrato il Diavolo per 25 volte, con un record di 7 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte.

La strategia del nuovo DS Tare

Questa partita rappresenta un test importante anche per la nuova visione societaria voluta dal Direttore Sportivo Igli Tare, impegnato a costruire un Milan competitivo e capace di imporsi su ogni campo. La gestione arbitrale sarà fondamentale per mantenere il controllo di una partita che la formazione di Allegri vuole assolutamente vincere per scalare posizioni in classifica.