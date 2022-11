Cremonese Milan, doppio dubbio di formazione per Pioli: le ultime sul possibile schieramento dei rossoneri

In Cremonese-Milan Pioli cambierà ancora formazione, come ha sempre fatto finora tra una partita e l’altra. In difesa rientrerà Kjaer, con Gabbia principale indiziato a lasciargli il posto. Va coperta la fascia sinistra dopo l’ammonizione di Theo con lo Spezia, che gli costerà la squalifica: a prenderne il posto sarà Ballo-Tourè, altro terzino sinistro in rosa.

In mezzo si ricompone la coppia tipo: Tonali e Bennacer. Doppio dubbio in avanti. Il trequartista: insistere su Diaz o provare a rilanciare De Ketelaere? E poi in area: anche Giroud è squalificato. Al suo posto ballottaggio tra Origi e Rebic versione centravanti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.