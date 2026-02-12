Connect with us

Cremonese Milan, ecco il comunicato della lega: ufficiale la data e l’orario del match

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

7 secondi ago

on

By

Allegri

Cremonese Milan, la decisione è stata resa nota dalla Lega Serie A tramite un comunicato che stabilisce la programmazione per il turno

Il calendario della massima serie si delinea con maggiore precisione dopo le ultime decisioni dei vertici calcistici. La sfida tra la Cremonese e il Milan è stata fissata per domenica 1 marzo. Il fischio d’inizio avverrà alle 12.30, garantendo alla gara la massima copertura mediatica all’interno della finestra dedicata al pranzo domenicale, da sempre molto seguita dagli appassionati.

Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale della Lega, la scelta è definitiva. Il club rossonero si presenterà allo stadio Zini sotto la guida di Massimiliano Allegri, il plurititolato tecnico livornese tornato sulla panchina del Diavolo per riportare solidità e pragmatismo alla squadra. I rossoneri non possono permettersi passi falsi nella corsa ai vertici della classifica e cercheranno di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute.

Dall’altra parte, i padroni di casa sono pronti a dare battaglia. La squadra grigiorossa è affidata a Davide Nicola, l’allenatore piemontese celebre per le sue incredibili salvezze e per la capacità di motivare i propri giocatori nelle sfide contro le grandi. Il tecnico cercherà di imbrigliare la manovra ospite con un’organizzazione difensiva impeccabile.

In merito alla sfida, l’ambiente rossonero si è espresso con determinazione, perché la trasferta di Cremona nasconde molte insidie tattiche. La nota della Lega Serie A chiude quindi ogni dubbio sulla logistica della giornata.

