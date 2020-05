Costacurta: «Milan, tieni Maldini. Tonali pronto per una grande»

Costacurta, le parole dell’ex difensore rossonero, riguardo al futuro di Paolo Maldini, Ibrahimovic e Tonali

Intervistato da Tuttosport, Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato delle voci riguardo il possibile addio dell’amico ed ex compagno Paolo Maldini dai colori rossoneri: «Il Milan, uno come Maldini, dovrebbe tenerselo stretto: hanno trovato un dirigente che, tra l’altro, ama questa società più di qualunque persona al mondo, e uno lo manda via? Cioè… non lo so».

DONNARUMMA –«Se la filosofia è quella di costruire un gruppo di under 23 con determinati paletti di ingaggio, Donnarumma non rientra in questi parametri. E credo che, grazie alla sua cessione, si possono prendere tre buoni giocatori come i vari Bennacer, Theo Hernandez e Rebic. L’importante è che però abbiano la personalità per giocare a San Siro. Paolo l’ha capito e quest’anno è riuscito a beccare sul mercato gente con personalità. Anche per questo dico che sarebbe dannoso ricominciare da zero».

CALCIOMERCATO – «E’ un anno e mezzo che Tonali è pronto per una grande. A centrocampo non ce n’è uno forte come lui di quella età – le sue parole a ‘Tuttosport’ – In Italia, a parte la Lazio, tutti hanno un problema in mezzo. L’Inter ha Brozovic? Per me, Tonali è meglio. Lui, ripeto, è uno dei 2-3 giocatori che può giocare in tutte le squadre più forti d’Europa».

IBRAHIMOVIC – «Ibra è utile da tutte le parti, però bisogna capire che cosa si vuole fare. Fosse per il sottoscritto, io lo terrei sempre e comunque: prendi dieci under 23 e ci metti in mezzo lui. Anche perché ancora oggi è un giocatore che fa ancora la differenza in una squadra di livello medio-alto quale è il Milan».