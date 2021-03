Costacurta: «Ho il nome giusto da consigliare al Milan»

Costacurta, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di due ex giocatori del Milan. Uno di questi potrebbe tornare utile alla causa rossonera con un clamoroso ritorno

Alessandro Costacurta, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di due ex giocatori del Milan. Uno di questi potrebbe tornare utile alla causa rossonera con un clamoroso ritorno:

«Locatelli per quanto si è visto penso che per la Juve sarebbe perfetto, lo vedrei bene. Mentre Pessina per i tanti ruoli che ricopre bene lo rivedrei bene al Milan o in una squadra che gioca come il Napoli. Ma potrebbe far comodo a molti ora».