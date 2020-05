Corsport: “Gli scienziati verso il sì. Oggi via libera ad allenamenti collettivi”

Corsport, al centro della prima pagina odierna, l’atteso via libera per gli allenamenti di gruppo che avranno luogo a partire dal 18 maggio

Corsport, al centro della prima pagina odierna, l’atteso via libera per gli allenamenti di gruppo che avranno luogo a partire dal 18 maggio.

VERSO IL SÍ- “Gli scienziati verso il sì. Oggi via libera ad allenamenti collettivi”. Così il Corriere che poi approfondisce: “Dal comitato scientifico atteso l’ok alla seconda fase ma per la ripartenza del campionato resta il nodo isolamento nel caso in cui un atleta contragga l’infezione. Costi sanitari, per la A, almeno 4 milioni di spese”.