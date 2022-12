Corsa Scudetto, Llorente certo: «Napoli fortissimo, vincerà»

L’ex attaccante di Napoli e Juventus Fernando Llorente si è espresso sulla forza dei campani, intervenendo sulle colonne de La Gazzetta dello Sport

L’ex attaccante di Napoli e Juventus Fernando Llorente si è espresso sulla forza dei campani, intervenendo sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni.

«Il Napoli è fortissimo e credo che vincerà lo scudetto, perché se continua con questa dinamica è davvero possibile che a fine stagione si laurei campione d’Italia. Questo però è un campionato differente perché in mezzo c’è stato il Mondiale in Qatar giocato per la prima volta in inverno. Adesso sarà importante vedere se la squadra ripartirà con lo stesso ritmo della prima parte di stagione»