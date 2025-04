Corsa Champions League, Caputi sentenzia il Milan: «La più in difficoltà, la mia favorita è questa squadra». Le sue dichiarazioni

Massimo Caputi ha rilasciato un’intervista in esclusiva a MilanNews24. Di seguito le sue dichiarazioni sul dualismo rossonero tra Abraham e Gimenez.

«La lotta per il quarto posto è molto complicata, il Milan è la meno favorita. Io personalmente penso che la Juventus con Tudor possa arrivare ad ottenere la Champions League. Bisogna vedere come si comporterà l’Atalanta e lo stesso Bologna. Queste tre hanno le maggiori chance o per classifica (l’Atalanta) o per la forma (il Bologna). Lazio, Roma e Fiorentina devono invece sperare che le altre sbaglino oltre a far bene loro. Per lo Scudetto dico Inter 55%, Napoli 45%».