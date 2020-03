Corsa Champions: Atalanta inarrestabile, 7 gol al Lecce!

Corsa Champions: l’Atalanta non si ferma più e rifila l’ennesima goleada in Serie A, questa volta ai danni del Lecce, il tabellino

La corsa alla prossima Champions League vede sempre più protagonista l’Atalanta di Giampiero Gasperini. La Dea pochi istanti fa ha concluso il match al Via Del Mare contro il Lecce di Liverani, rifilando un robante 2-7, decisive le reti per gli orobici di Duvan Zapata (3), Ilicic, Muriel, Malinovsky e un autorete di Donati. Per i pugliesi vanno in gol Saponara e lo stesso Donati, per il momentaneo pareggio.

La squadra bergamasca ora sale a quota 48 punti, aspettando la sfida di questa sera tra Cagliari e Roma, con il team giallorosso obbligato a vincere per restare aggrappato al treno Champions. Il Milan dista invece 12 punti dal quarto posto con una gara in meno.