Corsa all’Europa League: il calendario di Milan e Roma

I rossoneri e i giallorossi si contendono l’ultimo posto per la qualificazione diretta alla prossima Europa League; i calendari a confronto

Dopo il largo successo contro il Bologna, il Milan si è momentaneamente riportato a un solo punto di distacco dalla Roma che stasera sarà impegnata all’Olimpico contro l’Inter.

Con il Napoli ormai certo del piazzamento ai gironi di Europa League per via del successo in Coppa Italia, chi arriverà davanti tra rossoneri e giallorossi potrà raggiungere i partenopei evitando di dover passare dai preliminari: come detto, i giallorossi questa sera affrontano l’Inter per poi vedersela in casa della Spal, Fiorentina in casa e doppia trasferta a Torino, prima con i granata e poi con la Juventus all’ultima giornata. Il Milan invece è atteso dalla trasferta contro il Sassuolo, poi Atalanta in casa, Sampdoria fuori e Cagliari a San Siro all’ultima giornata.