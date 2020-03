Corriere Sport, Reina: «Coronavirus? Ho avuto paura, non respiravo più»

Corriere dello Sport: martedì 31 marzo, Pepe Reina racconta il brutto momento quando ha avuto il coronavirus

Pepe Reina, estremo difensore dell’Aston Villa, in prestito dal Milan, racconta ai microfoni del Corriere della Sport, il suo brutto momento di quando aveva contratto il coronavirus. Le sue parole

«È come se mi fosse passato addosso un camion. La scorsa settimana ho avuto tutti i sintomi del coronavirus, sono stati giorni difficili in cui ho preso ogni tipo di precauzione per non contagiare chi vive con me. Avevo paura ad un certo punto perché non riuscivo a respirare. Qui non si fanno i test e questo non può che essere un problema, ma adesso sto bene. Il calcio? Non mi manca, ora esistono cose molto più importanti del calcio».