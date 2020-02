Corriere sport: «Panchina Milan il casting è aperto»

Corriere dello Sport: mercoledì 26 febbraio, il futuro di Stefano Pioli a Milanello sarebbe a rischio, il motivo

Il Corriere dello Sport intitola così «Panchina Milan il casting è aperto» – segno che il futuro di Stefano Pioli non sarebbe certo. Il tecnico rossonero, per essere certo della permanenza, dovrebbe conquistare il quarto posto in classifica o vincere la Coppa Italia.

In caso contrario, il duo manageriale rossonero avrebbe una lista di candidati: il primo in assoluto sarebbe Rangnick, per cui si parlerebbe di pre-contratto, il secondo Marcelino e l’ultimo Luciano Spalletti.