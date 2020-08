Corriere sport: “Nesta, che impresa. Frosinone in finale”

Corriere sport celebra l’impresa di Sandro Nesta che guadagna la finale dei playoff di Serie B valevole per l’accesso alla massima serie

FROSINONE IN FINALE- “Nesta, che impresa. Frosinone in finale”. Titola così il quotidiano in merito alla grandissima soddisfazione per l’ex centrale rossonero che si gioca gran parte della propria carriera da tecnico. Poi aggiunge: “2-0 a Pordenone, sfida per la A con lo Spezia”.