Ecco il messaggio di augurio e incoraggiamento di Shevchenko attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter nei confronti di Nesta, Pippo Inzaghi e Pirlo.

«Un’immagine che oggi significa molto per me. Buona fortuna Andrea per la tua nuova e prima avventura. Buon compleanno Pippo, puoi festeggiare al meglio dopo la tua grande stagione. E infine, buona fortuna Sandro per i play off di stasera»

A picture that today means a lot to me.

Good luck Andrea for your first new adventure 👏🏻 Mister @Pirlo_official. Happy Birthday Pippo, you can celebrate at best after your great season 🎉 Mister #Inzaghi.And not least, good luck Sandro for the playoff tonight 💪🏻 Mister @Nesta . pic.twitter.com/nFLXHxm9zG

— Andriy Shevchenko (@jksheva7) August 9, 2020