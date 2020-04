Corriere dello Sport: martedì 14 aprile, il Milan si starebbe preparando ad un maxi ritiro a Milanello, mancherebbe il via libera della FIGC

Il Milan è pronto a tornare in attività. Il club di Via Aldo Rossi starebbe preparando un maxi ritiro a Milanello per preparare al meglio la ripresa del campionato.

Stando a quanto riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il Diavolo starebbe solamente aspettando il via libera da parte della FIGC per iniziare gli allenamenti.