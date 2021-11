Corriere Sera: Maignan verso il recupero, il francese punta già al Sassuolo

Mike Maignan verso il recupero. Il francese è tornato ad allenarsi a Milanello e punterebbe ad esserci già contro il Sassuolo

A Firenze Tatarusanu ha commesso un grave errore, che subito non è piaciuto a diversi tifosi rossoneri, tornati insicuri della sua presenza in campo da titolare. Nel frattempo, come riporta l’edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, Mike Maignan è tornato ad allenarsi sui campi di Milanello.

Il francese sta rispettando molto bene l’iter di recupero, anzi secondo il noto giornale, sarebbe riuscito a ridurre i tempi per il suo ritorno in campo da 10 a 6 settimane dopo l’intervento e punterei ad esserci persino contro il Sassuolo. I medici avrebbero già dato l’ok. Ora tocca a Pioli e staff confermare questa diagnosi.