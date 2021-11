Infortunio Maignan, il portiere vicino al rientro in gruppo: le ultime

Mike Maignan è clinicamente guarito dal suo infortunio ed è vicinissimo al rientro in gruppo: gli aggiornamenti

Arrivano ottime notizie da Milanello. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Mike Maignan è clinicamente guarito dal suo infortunio al polso e si avvicina a grandi passi al rientro in gruppo.

Il rientro in campo non sarà comunque immediato: inizialmente il francese passerà da qualche convocazione con altrettante panchine per poi tornare come titolare della porta del Diavolo. Mike è finalmente pronto al grande ritorno.