Corriere dello Sport – Calhanoglu, inserimento dell’Inter: le ultime

L’Inter monitora anche la situazione di Hakan Calhanoglu per il centrocampo. Il nazionale turco non ha ancora rinnovato con il Milan e continua la telenovela legata al suo futuro.

Intanto, come riporta il Corriere dello Sport, nelle scorse ore l’agente dell’ex Bayern Leverkusen Stipic avrebbe avuto un contatto telefonico con la dirigenza di Viale della Liberazione. Una telefonata esplorativa per sondare il terreno sul reale interesse dei nerazzurri per il suo assistito. Calhanoglu negli ultimi tempi è stato accostato in particolare ad Atletico Madrid e Juventus in caso di mancato prolungamento con il Milan.