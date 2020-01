Corriere della sera- Turnover Milan con la Spal ma non per Ibahimovic

Corriere della sera, mercoledì c’è la Coppa Italia per il Milan, a San Siro arriva la Spal, Pioli vuole certezze e minuti nelle gambe per Ibra

Corriere della sera, Mercoledì nel match di Coppa Italia contro la Spal, Pioli potrebbe concedere un po’ di riposo ai “soliti” titolari, si parla di turnover dunque ma in attacco ci sarà ancora una volta Ibrahimovic dal primo minuto.

DEVE GIOCARE- La gara si presenta come un’occasione per lo svedese che anche a Cagliari ha mostrato il bisogno di recuperare in fretta la condizione nonostante l’ottima prestazione. Altra panchina quindi per Piatek mentre Leao è pronto a spalleggiare lo svedese.