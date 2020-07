Corriere della sera- Ibra, nessuna intenzione di ritirarsi

Corriere sera, internamente un focus sulle parole di Ibra espresse attraverso il posto Instagram nel quale si vince la voglia di continuare

MI STO SOLO SCALDANDO- “Quindi pensate che io sia finito. Che la mia carriera terminerà presto. Non mi conoscete. A tutti voi, ho una sola cosa da dirvi: io non sono come voi, perché non sono voi. Mi sto solo scaldando”.