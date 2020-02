Corriere della Sera, Handanovic in forte dubbio per il derby, Conte…

Corriere della Sera: Samir Handanovic non dovrebbe recuperare per il derby di domenica contro il Milan di Stefano Pioli

Samir Handanovic, stando a quanto riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, non dovrebbe recuperare in tempo per la stracittadina contro il Milan. Il portiere sloveno avrebbe ancora problemi a muovere il mignolo della mano destra.

Antonio Conte, inoltre, non vorrebbe rischiare di sprecare un cambio prezioso per la ripresa, per questo motivo nella formazione titolare contro la squadra rossonera dovrebbe partire dal primo minuto Padelli.