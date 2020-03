Coronavirus, Spagna: si registrano 394 morti in ventiquattro ore

Coronavirus: in Spagna nel giro di sole ventiquattro ore il numero di morti è cresciuto a 394, registrando un aumento del 30%

L’emergenza coronavirus sta colpendo tutto il mondo. In Italia si starebbero registrando casi ora anche al sud: sono 522 le persone positive al Covid19 in Umbria, 5 i guariti e 16 i deceduti, 10 nella provincia di Perugia e 6 in quella di Terni. In Lombardia resta Bergamo la città più colpita.

In altre nazioni, come per esempio la Spagna, il numero dei deceduti sarebbe salito del 30%. Sono ben 394 nel giro di un solo giorno.