Coronavirus, Simone Inzaghi: «Sono d’accordo sul fermare altre gare»

Coronavirus: Simone Inzaghi, tecnico della Lazio ha parlato in merito alla situazione tragica che sta attraversando il Paese italiano

La Lazio di Simone Inzaghi ha battuto il Genoa 2-3 a Marassi, restando così in scia alla capolista Juventus e mantenendo distanza di sicurezza anche sull’Inter, che ha una gara da recuperare contro la Sampdoria.

Il tecnico laziale ha rilasciato, ai microfoni di Sky Sport, qualche parola in merito al momento che stanno attraversando alcuni comuni lombardi e non solo, riguardante il coronavirus: «È un problema serio e importante quello che sta succedendo in Italia. Bisogna tutelarsi nei migliori dei modi. Sono d’accordo se si dovranno fermare le partite in campionato. Prevenire è molto importante. Bisogna stare molto attenti e penso si siano mossi nel modo migliore».