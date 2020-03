Coronavirus: niente International Champions Cup in Asia

L’International Champions Cup, vista l’emergenza per il Coronavirus, quest’estate non si dovrebbe tenere in Asia

Vista la situazione creatasi in queste ultime settimane causa Coronavirus, come riferisce la BBC, l’International Champions Cup, in programma quest’estate non verrà disputata in Asia.

Lo ha detto uno dei promoter della ICC: «La sicurezza e la salute dei tifosi, dei club, dei giocatori è assolutamente la priorità. L’Asia resta un componente chiave per la nostra crescita e organizzeremo presto nuovi eventi, ne siamo certi, ma per quest’estate è meglio così».