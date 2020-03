Coronavirus: l’Italia supera la Cina, primo al Mondo per numero di morti

Coronavirus: l’Italia supera la Cina, diventando il primo Paese al mondo per numero di morti. Sono ben 3405

Come riferisce La Stampa, l’Italia avrebbe superato la Cina ed è diventato il primo Paese al mondo per numero di morti, causa coronavirus. Sono ben 3405, circa 300 in più rispetto al popolo cinese.

Il numero dei contagi sarebbe salito a 40mila totali. 14mila in isolamento domiciliare, 2498 quelli ricoverati in terapia intensiva. 7387 sarebbero in Lombardia. Cresce il numero dei guariti del 10%, passando da 4025 di ieri, a 4440 di oggi.