Coronavirus: in Lombardia 1292 nuovi casi, 367 decessi

Coronavirus: sono 1292 i nuovi casi positivi in Lombardia, 367 i decessi, ecco l’aggiornamento ufficiale odierno

Ecco il nuovo aggiornamento sui casi da Coronavirus in Lombardia: totale positivi 46.065 (+1.292), tamponi effettuati 128.286 (+6.837), terapia intensiva 1.351 (+9), decessi 7.960 (+367), ricoverati (non TI) -165. Dimessi 24.992 di cui 12.229 con un passaggio in ospedale e 12.763 per cui non si rileva nessun passaggio.

In Italia: Casi attuali: 83.049 (+2.477), deceduti: 13.915 (+760), dimessi/guariti: 18.278 (+1.431), ricoverati in terapia intensiva: 4.053 (+18). Totale casi: 115.242 (+4.668, +4,2%), tamponi totali effettuati: 581.232 (+39.809).